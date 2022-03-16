شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال وزير الأوقاف أمام مجلس الشيوخ عن جهود الوزارة لاستعادة الوعى الوطنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 3- القضية السكانية تأتي حالياً علي رأس الأولويات، حيث نرى أنها أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية بعد الإرهاب.

4- إصدار أكثر من 250 مؤلفا ومترجماً في الوعي العام، ولعل آخرها الكتابين صدروا الأسبوع الماضي، ممثلا في "عقد المواطنية" وإصدار كتاب أخر عن مفهوم الدولة لاسيما وأن الشباب يتحدث عن الدولة وحكمها بنظام معين ويتناول مبحث فيه تصرفات النبي (عليه أفضل الصلاة والسلام) فيإدارة شؤون الدولة.

5- جزء كبير منالتطرف ينشأ نتيجة الفهم الخاطئ للمفاهيم الدينية.

6- خطبة الجمعة القادمة ستكون عن التكاتف الوطنى فى التعامل مع الأزمات لاسيما وسط الظروف التى نعيش فيها،حيث أن الوقت الحالى يتطلب منا جميعا التكاتف سواء بالتراحم أو العمل التطوعى والمجتمعى، وكذا مراجعة قضايا الاستغلال والاحتكار

7- قلنا أن التاجر إذا قل هامش ربح خاصةوقت الأزمات فهو كأنه تصدق به، فنحن لسنابمعزل عن المجتمع.

8- تطوير خطبة الجمعة حيث تم العمل على عده نقاط منها المادة العلمية،وفقه ترتيب الأولويات،و تم جمع نحو100 خطبة عن قضايا الساعة فى كتاب ومنها التخطيط وفروض الكفايات، ومفهوم المصلحة العامة، الهجرة غير الشرعية، وحق الجوار، ومفهوم عقد الامان، والحديث عن أن حرمة البيوتكحرمة الدول.

9- الوزارة تحرص على دعم قضية الوعى من خلال إعادة قراءة كتب التراث وتقديمها بطريقة مُيسرة للقارىء.

10- الدين هو فن صناعة الحياة، ودورنا أن نعمر الدنيا بالدين وليس كماخربت الجماعات الإرهابية باسم الدين، مضيفا،لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق فى أموردنيانا، فإن تفوقنا فى أمور دنيانا احترمونا فىدينا ودنيانا، وهو ما يتجسد فى قيم العملوالإنتاج.

11- العالم لن يأخذ القدوة إلا مندول متقدمة فالأمم لا تبنى بالكلام ولكن تبنىبالعمل وقوة أى دولة فى نجاح اقتصادها.

12- عملنا كتاب الجاهلية والصحوة لضرب أفكار الجماعات المتطرفة، لافتا إلى أن مصربها الأزهر الشريف وكما قال الإمام متولىالشعراوى إن مصر صدرت الإسلام للعالم ومنيقول أن مصر ليست بلد إيمان فهو حاقد وجاهل.

13- سنركز فى الفترة القادمة على مواجهة الانحرافات السلوكية والعنف غير المبرر، واستعادة منظومة القيم والأخلاق.

14- ما يتم بذله فىالجانب الاقتصادى من جهود غير مسبوقة ونفسالأمر فى كل النواحى والأهم أننا بدأنا وندرك أن الطريق ما زال طويلا.