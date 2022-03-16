شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى تحقيق أهدافها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، إن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية وحتى تحقق أهدافها.

وأضاف بوتين في خطاب عصر اليوم، أنه تم استنفاد كافة الأساليب الدبلوماسية لحماية الأمن القومي لبلادنا.

وقال إن أوكرانيا خططت بدعم من قوى غربية لشن عدوان علينا، لافتا إلى عدم السماح “بتحويل أوكرانيا إلى جبهة تستخدم في الحرب ضدنا”.

وتابع بوتين : “لم يكن هناك خيار لحماية أمن القومي الروسي غير الهجوم على أوكرانيا، وأن الغرب يستخدم العملية العسكرية على أوكرانيا ذريعة لفرض العقوبات على بلاده”.

وأضاف أن الغرب يحاول فرض نموذجه الاقتصادي على دول العالم، موضحا أن العقوبات رفعت الأسعار في روسيا لكن شركاتنا خففت من ذلك.

وطالب بوتين الحكومة الروسية العمل على التقليل من آثار العقوبات الغربية، كما أعلن عن خطة لدعم العائلات الروسية في مواجهة العقوبات الغربية.

كذلك أعلن بوتين عن خطة لرفع رواتب العاملين في روسيا، وقرر بوتين ايضا يمنح صلاحيات أوسع لرؤساء الأقليم للتعامل مع تداعيات العقوبات الغربية.