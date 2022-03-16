شكرا لقرائتكم خبر عن «ذخائر وقاذفات صواريخ».. السودان يضبط شحنة أسلحة قادمة من دولة مجاورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة مكافحة التهريب في السودان، من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وقاذفات الصواريخ، كانت قادمة من إحدى دول الجوار.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام سوداية ، فقد تم ضبط الكميات على متن ثلاث عربات في مدينة دنقلا.

ونقلت عن مصادر أمنية أن ضبطية الأسلحة والذخائر والدانات وقاذفات الصواريخ تأتي ضمن الخطط الإطارية الموضوعة لتأمين الولاية الشمالية.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية في الولاية الشمالية تعمل بكل تعاون وتنسيق وتناغم من أجل حماية الوطن.

ومواطن الولاية من كافة المهددات الأمنية.

كما أشاد والي الشمالية المكلف عوض أحمد محمد في تصريحات صحفية، خلال زيارته لرئاسة إدارة شرطة مكافحة التهريب بدنقلا، بجهود شرطة الولاية والأجهزة الأمنية.