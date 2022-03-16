شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني للكونجرس: “الإرهاب الروسي” لم تشهده أوروبا منذ 80 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في كلمة عبر الفيديو أمام الكونجرس الأمريكي: إن بلاده تقاوم العدوان الروسي منذ 8 سنوات، مؤكدًا أن مصير شعبه يتقرر الآن.

وأوضح أن روسيا لم تعتد علينا وعلى أراضينا وإنما هاجمت قيمنا وأحلامنا ورغبتنا في العيش بسلام، مؤكدًا أن روسيا أطلقت ألف صاروخ على أوكرانيا ونطالب برد عالمي على هذا الرعب.

وناشد أعضاء الكونجرس بقوله: ” نحتاج إلى قرار منكم لحماية سماء أوكرانيا لديكم مقاتلات وأنا كررت من قبل نحن في حاجة لحماية سماء أوكرانيا، أريد منكم فرض حزمة عقوبات جديدة لإيقاف الآلة الحربية الروسية، نحتاج إلى مؤسسات وتحالفات دولية جديدة وذات جدوى “.

وأضاف أنه يرجو من حلفائه الأمريكان بممارسة ضغوطًا على الشركات الأمريكية لتنسحب من روسيا لوقف تمويل الحرب.

وأشار إلى أنه إذا كان إنشاء منطقة حظر الطيران غير ممكنة، فإن بلاده تحتاج طائرات للدفاع عن نفسها في الجو، وأنه على شركاء أوكرانيا خلق أدوات جديدة للتصدي للعدوان الروسي، مؤكدًا أن شعبه يدافع عن قيم أوروبا والعالم.

واختتم كلمته بمخاطبة الرئيس بايدن، بأن يقوم بدوره ويكون قائدا للعالم وذلك يعني أن يكون قائدا للسلام.

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، أن القوات الروسية دمرت 117 مستشفى وأطلقت النار على 43 سيارة إسعاف منذ بداية العدوان.