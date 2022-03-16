شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأوكراني يدعو جميع الدول إلى قطع علاقاتها مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعا وزير الخارجية الأوكراني، اليوم، جميع الدول إلى قطع علاقاتها مع روسيا بعد غزوها لبلاده.

وأكد مستشار الرئيس الأوكراني، أن بلاده في حالة حرب مباشرة مع روسيا لذلك لا توجد نماذج أو خيارات أخرى في المفاوضات.

وأوضح الجيش الأوكراني أن القوات الروسية الخليج 365 استهداف البنية التحتية للعاصمة كييف.

وكشفت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية تشن هجمات على جيتومير وسومي ودونيتسك عبر مطارات في بيلاروسيا والقرمن وتحاصر مدن سومي وليبدين وأختيركا.

وأشارت إلى أن روسيا الخليج 365 شن ضربات صاروخية وإلقاء قنابل على البنية التحتية بكييف وتشيرنيهيف؟

فيما قررت الحكومة السويسرية، فرض عقوبات على 200 فرد وكيان روسي تجميد ممتلكات أثرياء مقربين من بوتين العقوبات شملت الأثرياء المقربين من بوتين ورجال أعمال روس.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني، أن بلاده ستوقع عقوبات جديدة على روسيا لضمان منعها من استخدام العملات الرقمية.