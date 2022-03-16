شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتين»: لن نوقف العمليات العسكرية حتى ننزع سلاح أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تتعرض لهجمات سيبرانية، ولحملة تشويه على مواقع التواصل، مشيرا إلى أن حرية الصحافة في الغرب مزيفة مؤكدا أن المواطنين الروس يتعرضون للتمييز في الخارج.

وتوعد "بوتين"قائلا:" سنرد على العقوبات الغربية علينا"، لافتا إلى أن "سكان القرم قالوا كلمتهم بالبقاء مع روسيا".

ولفت إلى أنه لم يكن على الشركات الروسية الاحتفاظ بأموال في الخارج، لافتا إلى أن الشركات الروسية التي تحتفظ بأموال بالخارج تعلمت درسا قاسيا، قائلا:"لن نوقف العمليات العسكرية حتى ننزع سلاح أوكرانيا".

وذكر أن الدول الغربية استخدمت سلاح العقوبات ضدهم لكنه ارتد عليهم، مبينا أن الغرب يدعم سلطات كييف بالأسلحة والمرتزقة، مضيفا:"سنواصل المفاوضات مع أوكرانيا للتوصل لحل يحمي مواطنينا".

وأشار إلى أن الحرب كانت الخيار الوحيد أمامنا لحماية مواطنينا في دونباس، موضحا أن كييف كانت تستعد لحرب ضد دونباس لو لم نتدخل، حيث قتل الجيش الأوكراني 20 مدنيا في دونباس.

وأضاف "بوتين": "لا نهدف لاحتلال أوكرانيا وطلبنا من الجيش الأوكراني سحب قواته من داخل المدن"، مؤكدا أن العمليات العسكرية في أوكرانيا هدفها حماية مواطنيه.