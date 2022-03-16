الملك سلمان يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد فحوصات طبية

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم (الأربعاء)، عن مغادرة خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى صباح اليوم بعض الفحوصات الطبية تكللت بالنجاح.

وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي: «غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ظهر اليوم، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت ولله الحمد بالنجاح. ومن المقرر أن يخضع عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية».