16 مارس , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الأربعاء إنه لا بد من وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بأي ثمن»، وعبرت عن تشككها في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «أنا متشككة في أمر محادثات السلام بينما لا يزال بوتين يشن حرباً في أوكرانيا. يجب أن يوقف إطلاق النار ويسحب قواته حتى تؤخذ محادثات السلام تلك على محمل الجد».
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الخارجية البريطانية: يجب وقف بوتين بأي ثمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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