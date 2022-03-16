غداً.. لجنة تقصي الحقائق تجتمع لمناقشة قصف أربيل

بغداد - ياسين صفوان - تعقد لجنة تقصي الحقائق في حادثة الاستهداف الصاروخي في اربيل، يوم غد الخميس، اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي.



وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يترأس حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق النيابية المكلفة بالتحقيق في حادثة الاستهداف الصاروخي في اربيل بحضور رؤساء الكتل النيابية ووزير داخلية اقليم كردستان ريبير احمد خالد، يوم غد الخميس، في مجلس النواب - القاعة الدستورية".



وتبنى الحرس الثوري الإيراني، قصف مدينة أربيل ليل الأحد الماضي، بعدد من الصواريخ التابعة له.