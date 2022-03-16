بوتين: لن نوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا

وقال الرئيس الروسي في تصريح صحفي ان " العمليات العسكرية لن تتوقف حتى نزع سلاح أوكرانيا"، مضيفا ان "العملية العسكرية كانت الخيار الوحيد لحماية مواطنينا في دونباس ولا تهدف لاحتلال أوكرانيا ".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم ، إن "محادثات السلام مع أوكرانيا ليست سهلة، لكنه أضاف أن هناك أملا في الوصول إلى حل وسط".



فيما تصف روسيا أفعالها بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا و"تخليصها من النازية"، فيما ترى أوكرانيا والحلفاء الغربيون ذلك بأنه "ذريعة لا أساس لها لشن حرب عن عمد أثارت مخاوف من صراع أوسع نطاقا في أوروبا".