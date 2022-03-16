عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى الرياض قادما من أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الأربعاء، إلى الرياض، قادما من أبوظبي، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.



الضيف البريطاني استقبله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

والرياض ثاني محطات جولة خليجية شملت دولة الإمارات أيضا، يسعى فيها جونسون بشكل أساسي إلى حث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار بعد هجوم روسيا على أوكرانيا.

وكان رئيس وزراء بريطانيا قد أجرى مباحثات في وقت سابق اليوم في أبوظبي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، تناول الأزمة الأوكرانية، وأوضاع سوق الطاقة العالمي.

وسيجري جونسون، في زيارته للرياض، محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتعلق بملفات إقليمية ودولية، وبالوضع الاقتصادي، خاصة استقرار أسواق الطاقة.

ويعتقد نواب محافظون بارزون أن بمقدور جونسون من خلال زيارته لدول الخليج لعب دور الوسيط للتوصل إلى اتفاق قد يكون حاسما في تخفيف حدة أزمة الطاقة.