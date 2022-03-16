شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم النائب محمد تيسير مطر من إدارة دار السلام التعليمية لجهوده فى دعم قطاع التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت إدارة دار السلام التعليمية النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب إرادة جيل، لجهوده المضنية في قطاع التعليم.

وقال النائب محمد تيسير مطر في بيان اليوم :"سعيد جدا بتكريمي من الدكتور حسن الصعيدي، مدير إدارة دار السلام التعليمية. بشكره هو وكل العاملين في الإدارة" مضيفا :" سعادتي بهذا التكريم لكونه يعكس اهتمامنا الدائم بالتعليم ومحاولة تطوير مدارس دار السلام وتقديم أفضل مستوى تعليمي لطلبة الحي، لإيماننا الدائم بإن التعليم هو أقصر وأسرع طريق لمستقبل أفضل. أيضًا لكوني واحد من الناس اللي سعت لفصل إدارة دار السلام التعليمية عن إدارة البساتين وأخيرًا بنشوف ده بيتحقق على أرض الواقع، وإن شاء الله يكون تحقيقه لمصلحة أهل دار السلام ولمصلحة العملية التعليمية بشكل عام.



محمد تيسير مطر

وفى شهر يوليه الماضى تقدم النائب البرلماني محمد تيسير مطر، بطلب إلى وزير التربية والتعليم، لفصل إدارة دار السلام والبساتين التعليمية إلى إدارتين منفصلتين، هما:

وأوضح "مطر" في طلبه أسباب الفصل المتمثلة في تباعد مدارس البساتين عن مدارس دار السلام بحوالي 5 كيلو مترات، وارتفاع عدد المدارس في الإدارة، بالإضافة إلى توفير المتابعة الجيدة والمناخ التربوي المناسب لمدارس دار السلام والبساتين.

يأتي ذلك الطلب بالتعاون وبالتنسيق مع وكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة، د. محمد عطية، ومدير عام إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، أ. عبد العزيز حسن زنار.

طلب النائب محمد تيسير مطر فى شهر يوليه الماضى