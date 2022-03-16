"صفقة مواشي وعصير مسموم".. الإعدام لفلاح متهم بقتل تاجرين في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمود عبد الوهاب، وعضوية المستشارين أحمد عز البطراوي، وأحمد محمد فخري، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا لفلاح متهم بقتل شخصين للاستيلاء على مبالغ مالية منهما بمركز العدوة شمال المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 من شهر أبريل الماضي، إذ قام المتهم "عبدالرحمن. ح" 32 عاما، فلاح مقيم مدينة العدوة، بقتل "السيد. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، باستدراجه إلى مزرعة مكان الواقعة عن طريق إيهامه بإتمام صفقة شراء مواشي وناوله مشروبين شاي وعصير، دس بهما سلفا مادة الكارباماتية السامة، بحسب تحقيقات نيابة العدوة.

وأفادت التحقيقات أنه بمجرد ظهور علامات الإعياء على المجني عليه، بادر المتهم بتوحيه عدة ضربات بحجر بلوك على رأس المجني عليه قاصدًا إزهاق روحه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى في ذات المكان والزمان، إذ قتل المتهم "أبوزيد. ح" عمدا مع سبق الإصرار والترصد إثر استدراجه لإتمام صفقة شراء مواشي وناوله العصير المسموم.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أنه ارتبطت بهاتين الجنايتين جنحة سرقة المنقولات هاتفين ملك المجني عليهما ومبالغ مالية مملوكين للمجني عليهما 45 ألف و380 حينها وكان ذلك ليلًا من ملحقات مكان معد للسكن.

الاستيلاء على مبالغ مالية من المجني عليهما.

وأكدت التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة العدوة، ما جاء في تحقيقات النيابة، وأن المتهم وضع المجني عليه الثاني بمركبة المجني عليه الأول وأضرم النيران بالمركبة.

وفي التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة لمروره بضائقة مادية وأرشد عن المبالغ المالية المستولى عليها، كما اعترف أنه احتفظ بهاتف المجني عليه الثاني بينما ألقى المتبقي من السم وهاتف المجني عليه الأول بالمجرى المائي بالبحر اليوسفى زمام مدينة العدوة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة "حجرين بلوك".

وثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية بنشوب الحريق في ملابس وجسد المجني عليه الثاني وسيارة المجنى عليه الأول، نتيجة إيصال مصدر حرارى سريع ذو لهب، وبفحص وتفريغ كاميرات المراقبة، تبيًن أن المتهم قام بشراء العصير من سوبر ماركت، وأفاد الاستعلام من شركات المحمول أن المتهم أجرى اتصالًا هاتفيًا من شريحة بالمجني عليهما الأول والثاني، وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه الأول وجود إصابات رضية بالرأس وما أحدثته من كسور بالجمجمة وفشل بالوظائف الحيوية المخية.