"مش هتاخد عيش".. الإعدام لمتهم بقتل عامل مخبز في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا "غيابيا" بتهمة قتل عامل في مخبز بسبب الخلاف على شراء الخبز.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين مكي وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم في القضية رقم 5899 لسنة 2021 جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان والمقيدة برقم 3835 لسنة 2021 جنايات كلى جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من قسم شرطة ثان العاشر من رمضان باتهام "كرم م . ك . ص " 38 سنة-عامل"، مقيم بالخصوص محافظة القليوبية بقتل المجنى عليه "صدام. ص" عمدا مع سبق الإصرار.

أكدت التحريات بأن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحا نارية غير مششخن "فرد خرطوش" وتوجه للمكان الذي أيقن سلفا تواجد المجنى عليه به وما إن تمكن منه حتى أطلق صوبه عيارًا ناريا من السلاح الناري حوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتبين من تحريات الشرطة إنه على إثر نشوب مشادة كلامية سابقة فيما بين المجني عليه والمتهم لخلاف على أولوية شراء الخبز، بیت المتهم النية على قتله وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش".

وتوجه المتهم للمخبز محل عمل المجني عليه وعاجل عامل بضربه على رأسه باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" فأحدث إصابته، فأبصره المجنى عليه وهرول نحوه محاولا الإمساك به وما إن اقترب منه حتى أطلق صوبه عيارا نارية من السلاح الناري حوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته وفر هاربا بالقفز على تروسيكل خلف شخص هدده بالسلاح لإجباره على السير دون توقف.