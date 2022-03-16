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ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء البريطاني

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استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير في الديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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