ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء البريطاني



استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية.

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