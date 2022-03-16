سفن حربية روسية تقصف 4 قرى غربي أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 7 دقائق

قال الجيش الأوكراني، الأربعاء، إن سفن حربية روسية قصفت 4 قرى قرب أوديسا جنوب غرب البلاد. وأشار إلى أن القوات الروسية تواصل استهداف البنية التحتية للعاصمة كييف.

ومع دخول اليوم الـ21 من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأربعاء، أظهرت الصور القادمة من العاصمة الأوكرانية كييف تصاعد دخان كثيف من مناطق بقلب العاصمة. وأفاد إعلامي في أوكرانيا لـ”العربية” و”الحدث” بأن كييف تعرضت لقصف صاروخي في الساعات الأولى من الصباح، مشيراً إلى أن الطرقات في كييف أصبحت أشبه بثكنة عسكرية.

من جهتها، ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن قوات كييف أسقطت 3 مقاتلات و3 طائرات مسيرة روسية خلال 24 ساعة، واستهدفت تجمعات القوات الروسية في بعض المناطق الجنوبية، مؤكدة أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة وتراجعت في اتجاهات متفرقة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية و4 مسيرات وتدمير 128 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة. وأكدت تدمير أكثر من 1350 دبابة و111 مقاتلة في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وأعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية أن القوات الروسية على مسافة 15 إلى 20 كلم عن وسط العاصمة كييف لجهة الشمال الغربي.

كما أكد أن روسيا أطلقت حتى الآن 950 صاروخا على أوكرانيا، مضيفاً أن القافلة الروسية قرب كييف ما زالت عالقة، ولا تتقدم رغم تعرض العاصمة الأوكرانية لمزيد من القصف.

المسؤول في وزارة الدفاع الأميركية قال أيضا إن الولايات المتحدة أوصلت مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدة شاحنات وهي تغادر مدينة ديبريسين بالمجر وتصل إلى نقطة عبور الحدود الأوكرانية لسيريت برومانيا، حاملة المساعدات إلى داخل أوكرانيا.

وقال فاديم دينسينكو، المستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الأربعاء إن نحو 20 ألفا من المدنيين تمكنوا من مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة حتى الآن في سيارات خاصة.

فيما قالت خدمة الطوارئ في القطاع الشرقي من إقليم خاركيف الأوكراني إن 500 على الأقل من سكان مدينة خاركيف قتلوا منذ بدء عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا يوم 24 فبراير. كما أكدت السلطات الأوكرانية مقتل 103 أطفال منذ بدء العمليات العسكرية الروسية.