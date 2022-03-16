رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يصل كييف

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء، إن رئيس اللجنة بيتر ماورير وصل إلى كييف في زيارة مقررة لأوكرانيا مدتها خمسة أيام للتأكيد على ضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

وقال ماورير في بيان “بعد المعاناة الهائلة الي تعرض لها المدنيون وبعد محادثاتنا المكثفة التي جرت عبر الفيديو مع الحكومتين الروسية والأوكرانية، أجد أنه من المهم للغاية أن تكون لدينا اتصالات مباشرة، وأن نكون قادرين على فهم معنى الحياد في العمل الإنساني، وأن ترخيصنا للعمل دخل الدولة مفهوم من قبل السلطات”.

وأضاف أنه واصل حواره الإنساني بشكل منتظم مع المسؤولين الحكوميين في موسكو.

مجموعة “السبع” تعقد اجتماعاً اليوم بشأن روسيا

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، اليوم الأربعاء، إن مجموعة الدول الصناعية السبع ستعقد اجتماعا عبر الإنترنت بعد الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، لمناقشة الإجراءات الروسية في أوكرانيا.

ولم يحدد سوزوكي، الذي أدلى بالتعليق في البرلمان، ما إذا كان الاجتماع سيعقد بين القادة الماليين لمجموعة السبع أو غيرهم من الممثلين.

وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع، حثت على عدم تقييد الصادرات الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، بعد اجتماع لوزراء الزراعة لمناقشة الأزمة في برلين.

وقال الوزراء في بيان مشترك يوم الجمعة: “ندعو جميع الدول إلى إبقاء أسواقها الغذائية والزراعية مفتوحة واتخاذ الاحتياطات ضد فرض قيود غير مبررة على الصادرات”.