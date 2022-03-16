زيلينسكي: سنعيد كل شبر من أراضينا ولن نترك القرم للاحتلال الروسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 2:40 مساءً

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب التفاوض حول سلام عادل لأوكرانيا، وذلك مع وجود ضمانات أمنية حقيقية.

وأضاف زيلينسكي، خلال كلمة له، أن الخسائر في صفوف القوات الروسية تزداد مع مرور الوقت ومع استمرار صمود القوات الأوكرانية، مؤكداً: “لم أطلب من قواتي تسليم سلاحهم وهذا الطلب يمكن أن أوجهه للجنود الروس فقط”.

وأشار إلى أن القوات الروسية دمرت أكثر من 400 مبنى تعليمي وتحصنت بإحدى المستشفيات واستهدفت المدنيين، مضيفا: “العدو يقصف مدننا وسجلنا إلى الآن مقتل 103 أطفال”.

وتابع الرئيس الأوكراني خطابه: “العالم بدأ يدرك أنه يستحيل استعادة العدالة في أوكرانيا دون الاعتراف بروسيا كدولة إرهابية”، مستطرداً: “العدو يقصف حتى الممرات الآمنة التي تم الاتفاق بشأنها”.

وأكد زيلينسكي أن “الاحتلال سيتحمل المسؤولية عن جميع جرائمه وقصفه للبنية التحتية في بلادنا”- بحسب وصفه، مؤكداً في الوقت ذاته “سنعيد كل شبر من أراضينا بعد أن احتلتها روسيا ولن نترك القرم للاحتلال”.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عن مقتل 13800 جندي روسي منذ الـ 24 من الشهر الماضي حتى اليوم.

وقالت أوكرانيا إن قواتها شنّت هجوما مضادا في بعض المناطق، مما سمح بتغيّر جذري للأوضاع الميدانية.

كما أعلنت أوكرانيا عن تدمير 1375 مركبة ومدرعة قتالية روسية منذ بدء العملية العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها أسقطت 83 طائرة مقاتلة روسية و 108 مروحية و 11 طائرة مسيرة بدون طيار، كذلك أعلنت القوات الأوكرانية عن تعطيل وتدمير 43 منظومة دفاع جوي روسية و 190 منظومة مدفعية أرضية.

في الجانب السياسي، رفضت أوكرانيا مقترحا لتحولها إلى دولة محايدة على غرار النمسا أو السويد، ويأتي ذلك ردا على تصريحات الكرملين بأن من شأن الاتفاق على هذه الصيغة أن يكون حلا وسطا لإنهاء الصراع.