في يومها الـ21.. آخر تطورات حرب روسيا على أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 2:38 مساءً

تتواصل العمليات الروسية العسكرية في عمق الأراضي الأوكرانية في اليوم الـ 21 يوم على التوالي.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من تدمير 128 منشأة عسكرية في مواصلتها لتعطيل البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وتضمن تلك المنشآت 7 مستودعات للأسلحة و68 نقطة لتخزين المعدات العسكرية الأوكرانية.

كذلك، أعلنت القوات المسلحة الروسية أيضا أنها أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سوخوي- 25 وميج- 29، كما نجحت أيضا في إسقاط 4 طائرات مسيرة.

وقالت روسيا إنها دمّرت عشرات المواقع العسكرية خلال 24 ساعة، وواصلت قصف العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى كبيرة محاصرة على غرار خاركيف (شرق) وماريوبول (جنوب).

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عن مقتل 13800 جندي روسي منذ الـ 24 من الشهر الماضي حتى اليوم.

وقالت أوكرانيا إن قواتها شنّت هجوما مضادا في بعض المناطق، مما سمح بتغيّر جذري للأوضاع الميدانية.

كما أعلنت أوكرانيا عن تدمير 1375 مركبة ومدرعة قتالية روسية منذ بدء العملية العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها أسقطت 83 طائرة مقاتلة روسية و 108 مروحية و 11 طائرة مسيرة بدون طيار، كذلك أعلنت القوات الأوكرانية عن تعطيل وتدمير 43 منظومة دفاع جوي روسية و 190 منظومة مدفعية أرضية.

في الجانب السياسي، رفضت أوكرانيا مقترحا لتحولها إلى دولة محايدة على غرار النمسا أو السويد، ويأتي ذلك ردا على تصريحات الكرملين بأن من شأن الاتفاق على هذه الصيغة أن يكون حلا وسطا لإنهاء الصراع.