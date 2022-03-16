شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تدرج أكثر من 200 شخصية وشركة روسية بقائمة العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم، توسيع قائمة عقوباتها المفروضة على روسيا بسبب حربها غير المبررة في أوكرانيا.

وأوضح المجلس الفيدرالي السويسري، أن وزير الاقتصاد جي بارميلين، أدرج أسماء أكثر من 200 شخصية وكيانا على قائمة العقوبات السويسرية بسبب الانتهاكات الجدية للقوانين الدولية من قبل روسيا في أوكرانيا.

وأكد أنه بهذه القرارات أصبحت قائمة العقوبات السويسرية تتفق بالكامل مع قائمة العقوبات للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن العقوبات السويسرية الجديدة تشمل، بما في ذلك المدير العام للقناة الروسية الأولى، قسطنطين إيرنست، والسيناتور الروسي، سليمان كريموف، وتيجران خودافيرديان، حسب “روسيا اليوم”.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن حكومته تكثف العمل لتقديم المحتلين إلى العدالة ومحاكمتهم دوليا على كل ما فعلوه في بلاده، مشيرًا إلى أن لعالم بدأ يدرك أنه يستحيل استعادة العدالة في أوكرانيا دون الاعتراف بروسيا دولة إرهابية.

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني، إلى أن بلاده في حالة حرب مباشرة مع روسيا لذلك لا توجد نماذج أو خيارات أخرى في المفاوضات، مضيفًا أن كييف لم تعد تريد الاعتماد على إجراءات بيروقراطية بل ضمانات مباشرة وحازمة.

فيما كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن 40٪ من الوحدات الروسية الغازية دمرت أو دحرت وأي قوات ترسلها موسكو ستلقى نفس المصير.