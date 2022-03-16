الحلبوسي يدعو للإسراع بتحويل حلبچة إلى محافظة

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر، "نقف إجلالاً للأرواح البريئة التي راحت ضحية مجزرة حلبچة، مستذكرين نضال شعبنا الكردي وصبره وتضحياته".

وأضاف، "بهذه المناسبة ندعو إلى الإسراع في حسم الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى محافظة إكراماً لشهدائها وأهلها".

