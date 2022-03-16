انت الان تتابع خبر الحلبوسي يدعو للإسراع بتحويل حلبچة إلى محافظة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع في حسم الإجراءات اللازمة لتحويل حلبچة إلى محافظة.
وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر، "نقف إجلالاً للأرواح البريئة التي راحت ضحية مجزرة حلبچة، مستذكرين نضال شعبنا الكردي وصبره وتضحياته".
وأضاف، "بهذه المناسبة ندعو إلى الإسراع في حسم الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى محافظة إكراماً لشهدائها وأهلها".
وأضاف، "بهذه المناسبة ندعو إلى الإسراع في حسم الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى محافظة إكراماً لشهدائها وأهلها".