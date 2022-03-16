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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حتى منتصف أبريل.. "الخطوط الأوكرانية" تعلن مواصلة تعليق رحلاتها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة "الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية"، وهي شركة الطيران الرسمية في أوكرانيا، أن تعليق رحلاتها سيستمر حتى 15 أبريل على أقل تقدير.
وأرجعت مواصلة التعليق إلى "الوضع العسكري-السياسي".
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة القول إنها لا تزال على تواصل مع وزارتي الشؤون الخارجية والبنية التحتية في أوكرانيا.
وأوضحت أن من لديهم حجوزات يمكنهم التغيير لموعد جديد "بعد استقرار الوضع" أو استرداد أموالهم.
وكان مقررا في البداية أن يستمر تعليق الرحلات حتى 23 مارس.