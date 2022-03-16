طهران تطلق سراح السجينين البريطانيين من أصول إيرانية زغاري راتكليف وأنوشه عاشوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت طهران، اليوم الأربعاء، سراح المعتقلين البريطانيين من أصول إيرانية موظفة الإغاثة نازانين زغاري-راتكليف والمهندس المتقاعد أنوشه عاشوري.



وقال المحامي حجة كرماني، لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن نازانين زغاري-راتكليف وأنوشه عاشوري يتجهان لمطار طهران استعدادا لمغادرة البلاد.

كما أعلنت النائبة البريطانية توليب صديق أن راتكليف المحتجزة منذ العام 2016 في إيران حيث حكم عليها بتهمة التآمر لقلب النظام خصوصا، في طريقها إلى المملكة المتحدة.

وكتبت صديق نائبة حزب العمال عن دائرة هامستيد وكيلبرن (شمال لندن) على تويتر "نازانين في المطار في طهران وفي طريقها إلى ديارها".

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني عبر موقعه الإلكتروني "إيريب نيوز"، أنه "تم تسليم زاغاري-راتكليف إلى الحكومة البريطانية بعدما أمضت عقوبة السجن لستة أعوام".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران، لكنها أشارت إلى أن الأمر لم يصل بعد لحد التسوية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في 2021, نقلا عن مسؤولين إيرانيين لم تسمهم قولهم، إن موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زغاري راتكليف سيتم الإفراج عنها فور رد هذا الدين.

وصرحت تراس لسكاي نيوز: "لقد جعلنا أمر رد الدين الذي علينا لإيران أولوية، ونسعى لسبل لدفعه"، مضيفة أن فريقا بريطانيا موجود في إيران.