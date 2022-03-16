الشيخ محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا أزمة أوكرانيا واستقرار أسواق الطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، مباحثات مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.



ووصل بوريس جونسون في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات في زيارة، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إنها تبحث أزمة أوكرانيا، واستقرار أسواق الطاقة.

وخلال اللقاء بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبوريس جونسون، علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة ومسارات التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تطرقا في اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، إلى مجمل القضايا والموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.

ورحّب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة جونسون إلى دولة الإمارات التي تأتي في إطار الحرص المتبادل على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين ضمن جهودهما في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأوضاع الإنسانية للمدنيين.

وتطرق ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء البريطاني إلى موضوع استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق جدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعوة دولة الإمارات إلى ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية مختلف النزاعات والخلافات والملفات بين الدول بما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني من جانبه أن بلاده تولي اهتماما خاصا بتطوير علاقات تعاونها والتنسيق المشترك مع دولة الإمارات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.