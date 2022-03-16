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المنتخب العراقي لكرة القدم للصالات يبدأ تدريباته في طهران

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بغداد - ياسين صفوان - وقال علي عبد الحسين رئيس لجنة كرة الصالات في اتحاد الكرة: "المنتخب العراقي سيعسكر في مدينةِ طهران الإيرانية، في معسكرٍ يتضمن تدريباتٍ مكثفة وخوض مباراتين تجريبيتين مع الفرق الإيرانية".

وأضاف: "سيتوجه المنتخب العراقي لبيروت الأسبوع المقبل، لخوض مباراتين مع المنتخبِ اللبناني قبيل السفر الى الإمارات للشروع بالمهمةِ الرسميّة في التصفياتِ المؤهلة لبطولة كأس آسيا".


يذكر أن المنتخب العراقي لكرة القدم للصالات سيلعب في المجموعة الثانية بجانب البحرين والإمارات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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