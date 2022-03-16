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بالفيديو: تداعيات القصف الايراني على اربيل

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بغداد - ياسين صفوان - الكاظمي يتفقد الموقع الذي تعرض للاعتداء الصاروخي ويوجه بتشكيل لجنة لتقديم تقرير عن تداعيات القصف

وفد نيابي برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي يصل الى اربيل لمناقشة حادث الاستهداف الايراني

نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي : العراق لا يهدد دول الجوار ولا يقـبل باستهداف أرضه وسيكون للبرلمان موقف واضح

العبادي يهاتف بارزاني ويؤكد له : سيادة العراق واحدة لا تتجزأ وما تعرضت له أربيل مرفوض

السفير الإيراني : القصف استهدف قاعدة اسرائيلية في اربيل ولايهدف للانتقاص من السيادة العراقية

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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