فيديو يوثق لحظة تدمير دبابة روسية بلغم أرضي

وكانت هذه الدبابة الروسية تسير وحدها بعيدا عن بقية قافلة عسكرية، كما أظهرت لقطات فيديو نشرها الجيش الأوكراني.

وصار توثيق الهجمات الروسية والأوكرانية جزءا من الحرب النفسية، التي يتبعها الطرفان في الحرب المندلعة منذ 24 شباط الماضي.