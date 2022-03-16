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المنتخب الزامبي يصل بغداد تمهيداً لودية الوطني (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "المُنتخب الزامبي وصل إلى بغداد وكان في استقباله عضو الاتحاد "فراس بحر العلوم".

ويخوض منتخبنا الوطني، يوم الجمعة المقبل، مباراة ودية مع نظيره الزامبي، تحضيرا للمباراة المصيرية امام المنتخب الاماراتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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