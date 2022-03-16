انت الان تتابع خبر المنتخب الزامبي يصل بغداد تمهيداً لودية الوطني (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "المُنتخب الزامبي وصل إلى بغداد وكان في استقباله عضو الاتحاد "فراس بحر العلوم".

ويخوض منتخبنا الوطني، يوم الجمعة المقبل، مباراة ودية مع نظيره الزامبي، تحضيرا للمباراة المصيرية امام المنتخب الاماراتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

