أوكرانيا ترد على الكرملين وتؤكد أنها لن تكون النمسا أو السويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

رفضت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، فكرة أن تكون محايدة على غرار السويد أو النمسا.



وقالت الرئاسة الأوكرانية إن "الضمانات الأمنية" يجب أن تكون محور المحادثات مع روسيا.

وجاء رد كييف على الكرملين الذي طرح اليوم الأربعاء فكرة أن تكون أوكرانيا دولة محايدة ولها جيشها الخاص مثل النمسا أو السويد يمكن أن يكون حلا وسطا محتملا في المحادثات مع كييف.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله في اليوم الحادي والعشرين فيما تصفه روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، "هذا الحل البديل الذي تتم مناقشته في الوقت الحالي يمكن اعتباره حلا وسطا".

وأشار بيسكوف إلى تصريحات من قبل كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، الذي قال في وقت سابق للتلفزيون الحكومي "أوكرانيا تعرض نموذجا نمساويا أو سويديا من دولة محايدة منزوعة السلاح، ولكن في الوقت ذاته، لها جيشها وأسطولها البحري الخاصين بها".

ولم تؤكد أوكرانيا بعد استعدادها لمناقشة الحياد كحل. وتقول إنها مستعدة للتفاوض لإنهاءالحرب لكن ليس للاستسلام أو قبول الإنذارات الروسية.