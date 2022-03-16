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العراق.. الإعدام لثلاثة أشقاء قتلوا والدهم طمعاً بالميراث

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الثلاثاء، إصدار حكم بالإعدام بحق ثلاثة مدانين أشقاء في بغداد.

 

وذكر بيان للمجلس نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "محكمة الجنايات المركزية في الكرخ أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق ثلاثة أشقاء قاموا بقتل والدهم عمدا.. طمعا بالميراث".

 

وأكد البيان أن "الحكم صدر بعد إكمال التحقيق معهم في مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الغزالية وجمع الأدلة الكافية لإدانتهم واعترافهم صراحة بارتكاب الجريمة".

 

وأضاف أنه "تمت إحالة المتهمين الثلاثة مع أوراقهم التحقيقية أصوليا إلى محكمة الجنايات المركزية"، لافتا إلى أن "الحكم بحقهم جاء وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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