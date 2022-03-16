79 % من الألمان يخشون تهديداً عسكرياً من روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

أعربت غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن الخوف من تهديد عسكري من روسيا لبلادهم.



ونمت المخاوف بشكل ملحوظ بعد التوتر المتزايد، والهجوم الروسي على أوكرانيا.

وحسب استطلاع طويل الأمد، والذي يُطلق عليه "المؤشر الألماني البولندي"، أعرب 41% من الألمان في 2015، بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، عن خشيتهم من تهديد عسكري روسي لبلادهم.

وفي فبراير (شباط) الماضي، قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، بلغت النسبة 55%.

وفي مارس (آذار) الجاري ارتفعت نسبة الخائفين إلى 74%.

وفي المقابل، تخشى غالبية في بولندا منذ زمن من تهديد عسكري من موسكو. وحسب الاستطلاع، ارتفعت النسبة من 76% في 2015 إلى 79% في مارس (آذار). وشمل الاستطلاع عبر الإنترنت ألف شخص في البلدين.