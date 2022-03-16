لافروف يؤكد أن محادثات السلام مع أوكرانيا صعبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، إن محادثات السلام مع أوكرانيا غير سهلة، لكنه أضاف أن هناك أملا في الوصول إلى حل وسط.



وقال لافروف في لقائه مع موقع آر.بي.سي الإخباري: "أسترشد بالتقييمات التي قدمها مفاوضونا. فهم يقولون إن المفاوضات غير سهلة لأسباب واضحة. ومع ذلك، هناك بعض الأمل في الوصول إلى حل وسط".

وأضاف لافروف اليوم الأربعاء، أن بعض صيغ الاتفاقات مع أوكرانيا، أوشكت على الانتهاء، إضافة إلى وضع كييف المحايد الذي يخضع لدراسة "جادة".

وتابع أن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية، منها استخدام الروسية في أوكرانيا، وحرية التعبير