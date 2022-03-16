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6 ملايين وفاة و461 مليون إصابة بكورونا وتوزيع 11 مليار لقاح عالمياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي الإصابات بفيروس حول العالم بلغ 461.7 مليوناً حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي وزعت 10.710 مليارات.

 

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 461.679 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 6.051 ملايين.

 

ارتفع عدد الجرعات من اللقاحات التي أعطيت حول العالم إلى 10.716 مليارات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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