6 ملايين وفاة و461 مليون إصابة بكورونا وتوزيع 11 مليار لقاح عالمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم بلغ 461.7 مليوناً حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي وزعت 10.710 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 461.679 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 6.051 ملايين.

ارتفع عدد الجرعات من اللقاحات التي أعطيت حول العالم إلى 10.716 مليارات.