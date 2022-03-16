الامارات.. نهيان بن مبارك يُدشن الشبكة الدولية لتطوير زراعة النخيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

دشن وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إطلاق الشبكة الدولية لتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الرابعة عشرة في قصر الإمارات بأبوظبي 14 مارس(آذار) الجاري بحضور وزراء الزراعة العرب ومدراء المنظمات الإقليمية والدولية بالتعاون مع كبريات المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمركز العربي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والأراضي القاحلة والمركز الدولي للزراعة الملحية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية واتحاد مراكز البحوث الزراعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث من المأمول من هذه الشبكة العمل على النهوض بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في الدول المنتجة للتمور تعزيزاً لأمنها الغذائي ونموها الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار أمين عام الجائزة الدكتور عبد الوهاب زايد إلى أن هذه الشبكة تعتبر أكبر تجمع دولي لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى العالم حيث تتولى الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إدارة هذه الشبكة بالتنسيق والتعاون مع أعضاء الشبكة من المنظمات الإقليمية والدولية.