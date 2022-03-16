قائد عام شرطة دبي يؤكد أن القمة الشرطية منصة مهمة لتعزيز الأمن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، إنه في ظل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، "فخورون جداً باحتضان الإمارات أكبر الفعاليات والمؤتمرات العالمية في كل القطاعات، وذلك بفضل السمعة الطيبة للدولة في كل المحافل الدولية".



وقال المري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن "القمة الشرطية العالمية، برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعد منصة مهمة لجميع الجهات الشرطية لتبادل الخبرات، وتعزز من الرؤية الاستشرافية لشرطة دبي، وترسخ قدراتها الابتكارية لمواجهة التحديات في مجال العمل الأمني".

وأعلن صدور تقارير وتوصيات في ختام فعاليات القمة العالمية الشرطية، في كل القضايا التي تناولتها القمة من محاور البحث الجنائي، والجريمة الالكترونية، والمخدرات، والطائرات المسيرة، والابتكار، والكلاب البوليسية وغيرها، وأمل أن تمثل التوصيات مرجعية لكل القيادات الشرطية، وأن تسهم في تبادل الخبرات، وإرساء الأسس الراسخة للوصول إلى عالم أكثر أماناً.

وتابع القائد العام لشرطة دبي "توجد تقارير سنوية تمثل مرجعية لكل القطاعات الأخرى سواء في المجال الاقتصادي أو الالكتروني أو السياحة وغيرها، لكشف مواطن الضعف والقوة، لكن لا توجد تقارير أمنية كافية تناقش الممارسات الأمنية او تعكس الحالة الأمنية، وعرض التحديات والتهديدات التي تواجهها تلك الأجهزة الشرطية، على مستوى دول العالـم".

وعن أهمية تبادل الخبرات الشرطية بين دول العالم، قال: "قد تواجه مدينة في إحدى دول العالم مجموعة من التحديات أو التهديدات، ولكنها لم تصل إلى منطقتنا والعكس، ومن ثم أوجدت القيادات الشرطية في تلك الدولة الحلول اللازمة لمواجهتها، ونقل تلك الممارسات والخبرات من جهات إنفاذ القانون إلى الدول الأخرى، والاستفادة من الشراكة والتعاون بين الأفراد والمنظمات والبلدان، ومضافرة الجهود، وضمان القدرة على الاستجابة بفاعلية".

وأوضح الفريق عبد الله خليفة المري، أن استضافة إمارة دبي، المدينة الأكثر أمناً في العالم، لتلك الفعالية العالمية والمعرض المصاحب لها، بهدف التقارب والتواصل بين تلك الأجهزة الشرطية وجهات إنفاذ القانون، والوقوف على مواطن الضعف والقوة لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها، ومواجهة الأخطار المحتملة، والاطلاع على أحدث التقنيات والخدمات والحلول اللازمة.