روسيا تؤكد أن القوات المتحالفة تقاتل خارج سيفيرودونيتسك في لوهانسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت موسكو أن القتال الضاري لايزال مستمرا في محيط مدينة سيفيرودونيتسك في منطقة لوهانسك الأوكرانية.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف، صباح اليوم الأربعاء، إن وحدات من جمهورية لوهانسك الشعبية المدعومة من روسيا تقاتل في الأجزاء الشمالية والشرقية من المدينة التي يعيش فيها نحو مئة ألف شخص.

وأضاف كوناشينكوف أن المتمردين الانفصاليين الأوكرانيين في منطقة دونيتسك سيطروا على العديد من القرى.

وقال إن عدد الدبابات والعربات المدرعة الأوكرانية التي جرى تدميرها منذ بداية الحرب في 24 شباط/فبراير يبلغ 1353 .

وبالإضافة لذلك، أشار إلى أنه جرى استهداف 111 طائرة و68 مروحية و160 طائرة مسيرة و159 نظام دفاع صاروخي.

ولم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم .