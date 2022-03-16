المملكة السعودية.. القتل تعزيراً لمواطن قتل 3 من بناته نحرا بسكين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، حكم القتل تعزيراً بمواطن إثر إقدامه على قتل 3 من بناته، أعمارهن ست وأربع سنوات وسنتان، وذلك بنحرهن بسكين.



وبحسب صحيفة عكاظ، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.

ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم الأربعاء 13 /8/ 1443هـ الموافق 16 /3/ 2022م بمنطقة مكة المكرمة.