شاهد..الملك سلمان يغادر المستشفى بعد فحوصات طبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

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أعلن الديوان الملكي السعودي، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى صباح اليوم الأربعاء، بعض الفحوصات الطبية التي تكللت بالنجاح.



ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صورا للمك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان الديوان الملكي، أن العاهل السعودي أجرى بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أنه من المقرر أن يخضع الملك سلمان بن عبدالعزيز عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية.