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فيتنام تتخلى عن قواعد الحجر الصحي للمسافرين الأجانب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تخلت وزارة الصحة الفيتنامية عن قواعد الحجر الصحي، لجميع المسافرين الدوليين، بعد يوم من إعلان الحكومة أنها أعادت فتح حدودها بشكل كامل أمام الزوار الأجانب، بعد عامين من القيود.

 

وطبقا لبيان على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة، فإنه يجب على جميع الزوار الدوليين لفيتنام أن يخضعوا لاختبارات كوفيد-19، خلال الساعات الـ24 الأولى، من وصولهم، إذا لم يخضعوا للاختبارت، في غضون 24 إلى 72 ساعة، قبل مغادرتهم، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

 

وهؤلاء الذين يتبين عدم إصابتهم، لهم الحرية للسفر، بمختلف أنحاء البلاد، لكن يطلب منهم اتخاذ إجراءات ضد الفيروس، مثل ارتداء أقنعة.

 

ولا يحتاج الأطفال، الذين يبلغون عامين للخضوع للاختبار.

 

ولم يشر البيان إلى ما إذا كان يتعين تطعيم المسافرين أم لا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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