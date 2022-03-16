شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": توفير نقاط استلام قريبة للفلاحين فى موسم توريد القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القرارات الأخيرة لدعم الفلاح فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تأتي حرصا على صالح المواطن وتوفير مخزون استراتيجي آمن من محصول القمح خاصة فى ظل الأحداث العالمية والحرب الروسية الأوكرانية .

ولفت رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يحرص على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير كافة السلع الأساسية، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، موضحا أن موسم توريد القمح المنتج محليا سيبدأ أول أبريل بدلا من 15 أبريل والمتوقع مع استلام الأقماح الجديد أن يكفى المخزون الجديد لفترة تزيد عن 9 أشهر والحكومة تستهدف استلام من 5 لـ 5ونص مليون طن قمح من الفلاحين .

وأشار "الحصري" إلى أن منح المزارعين حافزا إضافيا لتوريد القمح يعد أكبر دليل لاتجاه الدولة لدعم الفلاحين وربط منح سماد مدعم للفلاح الذى يورد المحصول القمحي الخاص به سيسهم في زيادة الإنتاجية، خاصة وأن المرحلة الحالية تتطلب من الفلاح أن يكون داعم ومساندا للدولة .

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنه من خلال تواصله مع الجهات المختصة بالحكومة، فقد تم التأكيد على أنه سيتم إتاحة نقاط استلام لمحصول القمح قريبة من المزارعين مما سيوفر مسافة وتكلفة النقل، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت زيادة سعر أردب القمح في شهر أكتوبر الماضي قبل بدء موسم الزراعة، مما أسهم فى زيادة المساحة المزروعة للقمح وتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحرص على الوصول لأفضل إنتاجية بكافة مستويات الإنتاج الزراعي والحيوانى سعيا لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطن .