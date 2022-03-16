شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إضافة 11 قائدًا عسكريًا روسيًا لقائمة العقوبات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أضافت الولايات المتحدة الأمريكية 11 قائدًا عسكريًا ومسؤولاً يعملون في قطاع الدفاع والمواد ذات الصلة في الاقتصاد الروسي، وفقًا لـCNN”.

وتضمنت القائمة ما يلي وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: