شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: علينا وقف “بوتين” مهما كان الثمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم، أنه على المملكة المتحدة وحلفائها وقف فلاديمير بوتين مهما كان الثمن.

وكشفت الاستخبارات البريطانية، أن روسيا تسعى بشكل متزايد إلى تشكيل قوات إضافية لتعزيز وتعويض الخسائر البشرية في أوكرانيا.

وأوضحت أن استمرار الخسائر البشرية سيجعل من الصعب على روسيا تأمين الأراضي الأوكرانية التي تحتلها.

وأضافت أن روسيا تعيد نشر قواتها من مناطق بعيدة مثل المنطقة الشرقية وأسطول المحيط الهادئ وأرمينيا، وأنها تسعى لاستغلال قوات غير نظامية توفرها شركات خاصة ومرتزقة من سوريا وغيرها.

فيما أشارت وزارة الدفاع البريطانية، إلى أن فشل روسيا في السيطرة الجوية على أوكرانيا قوض قدرتها على إجراء مناورات.

وأكدت أن روسيا ترسل المزيد من قواتها إلى أوكرانيا، لافتة إلى أن تكتيكات الجيش الأوكراني أحبطت تقدم القوات الروسية.

وكشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أن القوات الروسية سيطرت على وحدة العناية المركزة في مستشفى بمدينة ماريوبول.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مستشار الرئيس الأوكرانين أن قوات الجيش شنت عمليات مضادة في عدة مناطق غيرت الوضع بالكامل.