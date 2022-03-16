أوكرانيا: تدمير 3 مقاتلات روسية وإسقاط مروحية واعتراض صاروخين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن قواتها نجحت أمس في تدمير 3 مقاتلات روسية من طراز “سو 34″، وإسقاط مروحية و3 مسيرات، واعتراض صاروخين، وفقًا لـ”العربية”.
وأضافت أن الطائرات الأوكرانية شنت 9 ضربات جوية استهدفت طوابير من العتاد العسكري للقوات الروسية.
وأعلنت الداخلية الأوكرانية أن 20 ألف شخص غادروا مدينة ماريوبول بوسائل تنقلهم الخاصة.
فيما أعلنت سلطات خاركيف الأوكرانية مقتل 500 شخص من سكان المدينة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا
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