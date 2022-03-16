شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: أعداد القتلى المؤكدة في أوكرانيا وصلت إلى 691 من بينهم 48 طفلاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت منظملة الأمم المتحدة، أن أعداد القتلى المؤكدة في أوكرانيا وصلت إلى 691 من بينهم 48 طفلًا.
من ناحيته، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أنه تم إجلاء نحو 29 ألف مواطن من خاركيف وكييف وسومي، مشيرًا إلى أن 20 ألفا غادروا ماريوبول في سيارات خاصة حتى الآن.
فيما كشفت سلطات مدينة خاركيف الأوكرانية، عن مقتل 500 شخص من سكان المدينة منذ بدء الحرب الروسية.
وأوضحت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 3 ملايين أوكراني غادروا بسبب الحرب الدائرة منذ عشرين يومًا.
وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية الخليج 365 شن هجمات بالقذائف والقنابل على البنية التحتية والمناطق السكنية.
من ناحية أخرى أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستحقق أهدافها.
يأتي هذا في الوقت الذي تخطط فيه السلطات الروسية في القرم، لترميم خطوط السكك الحديدية والطرق الرابطة بين شبه الجزيرة ومدينة خيرسون الأوكرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: أعداد القتلى المؤكدة في أوكرانيا وصلت إلى 691 من بينهم 48 طفلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.