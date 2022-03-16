الوفد الروسي: المفاوضات مع الجانب الأوكراني صعبة وبطيئة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات الروسية الأوكرانية، فلاديمير ميدينسكي، أن المفاوضات مع أوكرانيا تجري بصعوبة وبطء.

وقال ميدينسكي: "المفاوضات تجري بصعوبة وبطء. بالطبع نريد أن يجري كل ذلك أسرع، وهذا هو السعي الخالص من قبل الجانب الروسي. نريد تحقيق سلام بأسرع ما يمكن".

وذكر أن "الهدف الرئيسي لمجموعة المفاوضات يتمثل في إيجاد من بين العدد الهائل من القضايا المعقدة تلك التي يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها والاعتماد عليها ووضع هذه القضايا المشتركة على جدول الأعمال، وبالتالي التحرك تدريجيا - خطوة بخطوة - نحو النتيجة وهي إبرام سلام يناسب شعوبنا".

وأشار إلى أنه "لا يريد التركز على الصعوبات التي تواجهها عملية المفاوضات، موضحا: "إن سعي دولتنا والمهمة التي طرحها الرئيس هي تحقيق السلام على أرض أوكرانيا، فهي دولة مسالمة ومحايدة وودية تجاهنا لا تعد موطئ قدم عسكري للناتو وليست بؤرة لتلك القوى التي تريد الإضرار ببلدنا".

وأضاف ميدينسكي في الوقت ذاته "يوجد هناك تقدم ما في بعض المجالات ولكن ليس في كل المجالات".

وأكد أن "الحديث يدور خاصة عن "الحفاظ وتطوير الوضع الحيادي لأوكرانيا ونزع السلاح، كما يتم بحث مجموعة من المسائل المتعلقة بعدد العسكريين الأوكرانيين".

وأضاف: "تقترح أوكرانيا صيغة نمساوية أو سويدية لدولة حيادية ومنزوعة السلاح. والمسألة المركزية بالنسبة لنا هي وضع القرم ودونباس. وكذلك سلسلة من المسائل الإنسانية بما فيها جعل أوكرانية بعيدة عن النازية وحقوق السكان الناطقين باللغة الروسية ووضع اللغة الروسية".