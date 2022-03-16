انت الان تتابع خبر المؤبد لمجرم ضُبط بحوزته 2 كغم من المخدرات في ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق أحد المجرمين بعدما ضبطت بحوزته 2 كيلو غرام من المواد المخدرة عن جريمة المتاجرة بها.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم القاء القبض على المجرم من قبل إحدى السيطرات الأمنية في مدينة العمارة خلال توجهه الى محافظة واسط وبحوزته المواد المخدرة".
وأضاف، أن "الحكم بالسجن المؤبد بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".
وأضاف، أن "الحكم بالسجن المؤبد بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".