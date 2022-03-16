انت الان تتابع خبر المؤبد لمجرم ضُبط بحوزته 2 كغم من المخدرات في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد بحق أحد المجرمين بعدما ضبطت بحوزته 2 كيلو غرام من المواد المخدرة عن جريمة المتاجرة بها.