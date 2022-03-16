عمليات بغداد تنوه بشأن إغلاق جسر في العاصمة يوم الجمعة المقبل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365: "نسترعي انتباه الاخوة مستخدمي الطريق الى انه سيتم غلق جسر ذراع دجلة لغرض اجراء اعمال الصيانة عليه، اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 18 اذار 2022 حيث ستتم المباشرة بالعمل من قبل دائرة الطرق والجسور/قسم الصيانة وبالتنسيق مع الجهد الهندسي/قيادتنا والقطعات الماسكة ومديرية مرور الكرخ".وأضاف البيان: "على المواطنين أصحاب سيارات (الصالون) القادمين مـــن محافظة صلاح الدين الى العاصمة بغداد استخدام الجسر الكونكريتي، بعد تحويله الى ممرين ذهاباً واياباً، فيما يكـــون مـــرور عجــلات الحـــمل الكــبيرة على الجسر الحديدي الجديد كما معمول به حاليا".

وأشارت إلى أنه "الطريق المؤدي الى منطقة سبع البور، تم تحويله على جسر سايلو الحبوب وباتجاه قرية المسارة دخولاً الى منطقة سبع البور والخروج من الطريق نفسه، كما سيتم تحويل (طريق الدخول والخروج) لقرية الحسن العسكري الى مدخل قرية ام العظام".

