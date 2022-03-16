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على ضفاف نهر دجلة... الصابئة المندائيون يحتفلون بعيد البرونايا‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - احتفل الصابئة المندائيون بأول أعيادهم والذي شهد الطقوس الدينية الخاصة بعيد الخليقة، مع توافد عائلات الصابئة إلى الأرض المخصصة للتعميد على ضفاف نهر دجلة.
 

احتفل الصابئة المندائيون بأول أعيادهم أو ما يعرف بعيد البرونايا أو الخليقة، حيث تجري خلاله طقوسهم على ضفاف الأنهار وقرب الماء بوصفه ركنا أساسيا في ديانتهم، تؤدى فيها الطقوس المندائية ومنها (الصباغة)، أي صباغة الحي العظيم في المياه الجارية وطلب غفران الخطايا وذكر الموتى.

 

وحضر العديد من ابناء الطائفة لاداء الطقوس، فضلا عن حضور عدد من الشخصيات السياسية، الذين اكدوا على حقوق ابناء هذه الطائفة، واهمية وجودهم كدليل على تنوع وتلون المجتمع.

وتعد الطائفة المندائية أو الصابئية من أقدم الأديان في العراق، حيث تمتد بجذورها لأكثر من ألفي عام داخل بلاد الرافدين، وبسبب قدم تاريخهم وتعرضهم لنكبات عديدة على امتداد المراحل الزمنية لا يملك المندائيون تاريخا مدونا للحديث عن ماضيهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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