وزير الخارجية الروسي: قريبون من الاتفاق على "أفكار محددة" مع الجانب الأوكراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، عن تقدم المحادثات مع الجانب الأوكراني، متحدثا عن أن بعض الصيغ جاهزة تقريبا.



وقال لافروف إن روسيا وأوكرانيا قريبان من الاتفاق على أفكار محددة في المحادثات الجارية منذ أيام.

لكن وزير الخارجية الروسي، أشار إلى أن نظيره الأوكراني لم يطرح أي أفكار جديدة خلال لقائه المباشر معه مؤخرا في تركيا.

مشددا على أن موسكو مستعدة للبحث عن أي طرق لضمان أمن كل من روسيا وأوكرانيا وأوروبا، باستثناء توسع حلف الناتو.

وحمل الوزير الروسي واشنطن مسؤولية تعثر المفاوضات مع كييف، قائلا إن موسكو لا ترى رغبة من جانب الولايات المتحدة لتسوية النزاع الأوكراني.

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات، في زيارة تتناول أزمة أوكرانيا، واستقرار أسواق الطاقة.

واستُقبل جونسون لدى وصوله المطار، من قبل الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في تغريدة على حسابه بتويتر، إن جونسون يزور دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لإجراء محادثات حول الطاقة والأمن الإقليمي والدبلوماسية الدولية، كجزء من عمل المملكة المتحدة لتحفيز العمل العالمي بشأن "غزو" أوكرانيا.

وفي تغريدة له على تويتر فور وصوله إلى دولة الإمارات، قال جونسون: "نحن نواجه واقعا جديدا علينا مواجهته مع حلفائنا... أزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما شريكان رئيسيان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية بعد الغزو الروسي غير المسبوق والوحشي وغير القانوني"، وفق تعبيره.