عاجل.. تونس تعلن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بداعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة تطاوين جنوبي البلاد.



وقالت الوزارة، في بيان، إن قوات الأمن تمكنت من الكشف عن خليّة إرهابيّة يُطلقُ عليها إسم "الموحّدون" تضمّ 6 إرهابيين وتنشط بمحافظة تطاوين.

وأوضح البيان أن تفكيك الخلية جاء في عملية استباقية تحت إشراف النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجموعة محاكم مختصة).

وأشار إلى أن الخلية يتزعّمها عنصر تكفيري غير معروف أمنيا وتولّت عناصرها مبايعة زعيم ما يُسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي، وتعمّدوا استقطاب مجموعة من الشُبّان ينتمون إلى نفس المنطقة لتبنّي الفكر التكفيري، كما خطّطوا لصناعة مواد مُتفجّرة وسُمُوم لاستغلالها في القيام بعمليّات نوعيّة.

وأوضحت الوزارة أنه بختم الأبحاث وإحالة المعنيّين على أنظار النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمّ فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقات إيداع بالسّجن في شأنهم.

ومنذ أسبوعين، تمكنت الوحدات الأمنية بمحافظة جندوبة شمال غربي البلاد من الإطاحة بخلية إرهابية تتكون من 11 تكفيريا بصدد التحضير لارتكاب عملية إرهابية ضد أعوان الأمن.

كما كشفت الداخلية التونسية منذ شهر أنها أحبطت "عملية إرهابية" خططت لها امرأة تلقت تدريبات في سوريا، وكانت تخطط لاستهداف مناطق سياحية بحزام ناسف.